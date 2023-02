Kritiker werfen der israelischen Regierung eine geplante Schwächung der Justiz vor. Am achten Samstag in Folge gingen die Menschen deshalb auf die Straße.

Der Widerstand gegen die umstrittene Justizreform hält an: Israels Ex-Premier Ehud Barak hat in einer Ansprache vor einem bevorstehenden Umsturz gewarnt....

Das Parlament stritt bis spät in die Nacht, bevor die Änderungen angenommen wurden. Die Opposition kündigte an, „für die Seele der Nation zu kämpfen“.

In der siebten Woche in Folge protestierten Israelis gegen die Pläne der Regierung zum Umbau der Justiz. Am Montag befasst sich das Parlament mit der Reform.

Die Protestierenden kritisieren die Reform als Angriff auf die Unabhängigkeit der israelischen Justiz. Sie gingen in mehreren Städten auf die Straße.

Seit sieben Wochen - Zehntausende Israelis demonstrieren erneut gegen umstrittene Justizreform Zehntausende Israelis sind am Samstag in der siebten Woche in Folge landesweit gegen die Pläne von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und seiner Regierung...

