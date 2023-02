Leerstand: Scharfe Kritik an Hamburg: Stadt lässt Bauernhöfe verfallen Neben dem Claßen-Hof stehen weitere städtische Bauernhäuser seit Jahren leer. Anwohner sind verärgert und werfen der Stadt Taktik vor.

abendblatt.de vor 3 Tagen - Deutschland





Stadt wirft Dutzende Bewohner raus - „Die Kündigungen in Lörrach dürften gerichtlicher Überprüfung nicht standhalten“ Durch den Krieg in der Ukraine kommen derzeit besonders viele Menschen nach Deutschland. Die Stadt Lörrach in Baden-Württemberg sieht sich nun gezwungen, rund...

Focus Online vor 5 Tagen - Finanzen