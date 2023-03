Preis des Westfälischen Friedens geht 2024 an Macron Hoher Besuch Anfang 2024 in Münster: Frankreichs Staatsoberhaupt wird in die Stadt des Westfälischen Friedens kommen. Anlass ist ein mit 100.000 Euro dotierter...

Augsburger Allgemeine vor 2 Tagen - Politik