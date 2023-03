@[email protected]😷🇺🇦 Drei Skifahrer aus Bayern starben bei Lawinenunglück in den Rocky Mountains https://t.co/MZKam2ZhUH vor 4 Stunden Pflegekraft RT @MDRAktuell: Drei Deutsche bei Lawinenunglück in kanadischen Rocky Mountains ums Leben gekommen. Nach Informationen der Deutschen Presse… vor 4 Stunden Merkur.de Kanada-Traum endet tödlich: Drei Menschen aus Bayern sterben bei Lawinenunglück in den Rocky Mountains https://t.co/Ys0HhPWGYN vor 6 Stunden info-garmisch.de Schock bei Lawinenunglück in Kanada: Drei Bayern sterben Beim sogenannten Heli-Skiing in den kanadischen Rocky Moun… https://t.co/NZriwJvkp9 vor 21 Stunden 17:30 SAT.1 BAYERN Beim sogenannten Heli-Skiing in den kanadischen Rocky Mountains wurde eine Gruppe von einer Lawine verschüttet. Dab… https://t.co/EC6PShSMGP vor 21 Stunden 🏛️ PoliKonFz 🏛️ 🔶 Rocky Mountains: Drei Bayern bei Lawinenunglück in Kanada gestorben 🔸 Zwei Männer aus Niederbayern und ein Münch… https://t.co/ygw6LPLGjA vor 1 Tag