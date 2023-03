05.03.2023 ( vor 1 Tag )



In einem Flüchtlingslager in Cox's Bazar in Bangladesch hat ein Großbrand mindestens 10.000 Menschen obdachlos gemacht. 2000 provisorische Unterkünfte brannten nieder, auch Krankenstationen und Bildungseinrichtungen wurden zerstört.