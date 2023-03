Parlamentswahl in Estland: Reformpartei von Ministerpräsidentin Kallas liegt in Führung

Hausermade RT @ZentraleV: Bei der Wahl in Estland hat die Partei der Ministerpräsidentin Kallas mit Stimmenzuwachs gewonnen. Die Wähler honorierten di… vor 10 Minuten Julia RT @ZentraleV: Bei der Wahl in Estland hat die Partei der Ministerpräsidentin Kallas mit Stimmenzuwachs gewonnen. Die Wähler honorierten di… vor 10 Minuten dio242 🇭🇺 🇩🇪 RT @ZentraleV: Bei der Wahl in Estland hat die Partei der Ministerpräsidentin Kallas mit Stimmenzuwachs gewonnen. Die Wähler honorierten di… vor 12 Minuten Chris Göttfert RT @ZentraleV: Bei der Wahl in Estland hat die Partei der Ministerpräsidentin Kallas mit Stimmenzuwachs gewonnen. Die Wähler honorierten di… vor 21 Minuten Martin Kussmann RT @ZentraleV: Bei der Wahl in Estland hat die Partei der Ministerpräsidentin Kallas mit Stimmenzuwachs gewonnen. Die Wähler honorierten di… vor 1 Stunde Daniel12 RT @ZentraleV: Bei der Wahl in Estland hat die Partei der Ministerpräsidentin Kallas mit Stimmenzuwachs gewonnen. Die Wähler honorierten di… vor 1 Stunde