🏛️ PoliKonFz 🏛️ 🔶 Österreich: Rechtsruck bei Landtagswahl in Kärnten 🔸 Im Süden Österreichs erscheint eine rechtskonservative Koal… https://t.co/BFyFgZJlPL vor 6 Stunden ZEIT ONLINE Politik Bei der Landtagswahl in #Kärnten ist die #SPÖ stärkste Partei geblieben, hat aber überraschend viele Stimmen verlor… https://t.co/mbekpk5QP8 vor 6 Stunden ZEIT ONLINE Bei der Landtagswahl in #Kärnten haben die Sozialdemokraten viele Stimmen verloren – zur Freude der konservativen Ö… https://t.co/roRlTz8rbV vor 6 Stunden 🏛️ PoliKonFz 🏛️ 🔶 Österreich - Rechtsruck bei Landtagswahl in Kärnten 🔸 Bei der Landtagswahl im österreichischen Bundesland Kärnte… https://t.co/6McW8QaqNW vor 8 Stunden 🏛️ PoliKonFz 🏛️ 🔶 Österreich - Rechtsruck bei Landtagswahl in Kärnten 🔸 Bei der Landtagswahl im österreichischen Bundesland Kärnte… https://t.co/4OK6zFokNN vor 12 Stunden