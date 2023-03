07.03.2023 ( vor 3 Tagen )



Der Sattelzug stand am Rand einer Straße in Mexiko, vom Fahrer fehlte jede Spur. Im Inneren fanden Beamte 343 Menschen – darunter mehr als 100 unbegleitete Minderjährige.