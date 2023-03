07.03.2023 ( vor 3 Tagen )



Macrons Rentenreform hat erneut Tausende Franzosen auf die Straße gebracht. Wieder stand das öffentliche Leben weitgehend still. Ein Ende des Kräftemessens ist nicht in Sicht. Die Gewerkschaften kündigten neue Proteste an. Von J. Borutta.