Grün ist das neue Rosa Nachhaltiger Konsum gilt als einer der wichtigen Hebel im Kampf gegen die Klimakrise. Zwischen den Geschlechtern zeigen sich hier große Unterschiede: Etwa bei...

ORF.at vor 23 Stunden - Welt





Iran: Tanzvideo junger Frauen ohne Kopftuch wird in den sozialen Netzwerken tausendfach geteilt In Iran werden Frauen unterdrückt. Ihnen ist es unter anderem verboten, in der Öffentlichkeit zu tanzen oder sich ohne Kopftuch zu zeigen. Nun sorgt ein Video...

Spiegel vor 1 Tag - Top