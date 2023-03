In Hamburg starben acht Menschen bei Schüssen, die Polizei spricht von einem Amoklauf. Was bisher über den Tatverdächtigen bekannt ist.

Schüsse in Hamburg: Was bisher zum Blutbad in einer Kirche bekannt ist In einer Kirche in Hamburg sind am Donnerstagabend mehrere Schüsse gefallen. Es gibt Tote und Verletzte. Was ist über das Blutbad bekannt? Eine...

Augsburger Allgemeine vor 16 Stunden - Vermischtes