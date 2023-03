Nach vier Niederlagen in Serie ein erlösender Sieg: Durch das 2:0 in Köln springt der VfL Bochum vom Tabellenende vorübergehend aus der Abstiegszone. Der FC...

Die Bundesliga startet in den 24. Spieltag. Am Freitagabend ist der abstiegsbedrohte VfL Bochum beim 1. FC Köln in Müngersdorf zu Gast. Die Bochumer hoffen...

Der zuletzt angeschlagene Winter-Neuzugang Davie Selke ist wieder fit und könnte für den 1. FC Köln gegen den VfL Bochum in der Startelf stehen.

S04 siegt in Bochum und gibt Laterne ab - Bayern verteidigt Spitze Der FC Schalke 04 hat sich durch einen Sieg im Derby in Bochum der Roten Laterne entledigt, Augsburg per 2:1 gegen Werder einen großen Schritt Richtung...

