WolverVin RT @blocktrainer: Die Schweizerische Nationalbank (@SNB_BNS) gab gestern bekannt, die @CreditSuisse mit einem Kredit in Höhe von 50 Milliar… vor 1 Stunde Ika.iota ✨🐙✨ RT @blocktrainer: Die Schweizerische Nationalbank (@SNB_BNS) gab gestern bekannt, die @CreditSuisse mit einem Kredit in Höhe von 50 Milliar… vor 1 Stunde AarOn RT @blocktrainer: Die Schweizerische Nationalbank (@SNB_BNS) gab gestern bekannt, die @CreditSuisse mit einem Kredit in Höhe von 50 Milliar… vor 2 Stunden Loisel RT @blocktrainer: Die Schweizerische Nationalbank (@SNB_BNS) gab gestern bekannt, die @CreditSuisse mit einem Kredit in Höhe von 50 Milliar… vor 2 Stunden Metropolis 1986 RT @blocktrainer: Die Schweizerische Nationalbank (@SNB_BNS) gab gestern bekannt, die @CreditSuisse mit einem Kredit in Höhe von 50 Milliar… vor 2 Stunden Samuel Kullmann RT @blocktrainer: Die Schweizerische Nationalbank (@SNB_BNS) gab gestern bekannt, die @CreditSuisse mit einem Kredit in Höhe von 50 Milliar… vor 2 Stunden