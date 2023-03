Concerned Human Being 🇺🇦 Türkischer Präsident: Erdoğan will Nato-Beitritt Finnlands zustimmen https://t.co/ix8qPjrj12 via @derspiegel vor 2 Stunden

CGTN Europe Türkiye President Recep Tayyip Erdogan has announced that his parliament will begin ratifying Finland's NATO. 🇹🇷🇫🇮… https://t.co/hTiMamnWK3 vor 2 Stunden