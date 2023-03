17.03.2023 ( vor 17 Stunden )



Wer sich in Österreich während der Pandemie nicht an die Wer sich in Österreich während der Pandemie nicht an die Maßnahmen hielt, musste zahlen. Die Regierungskoalition aus ÖVP und FPÖ planen nun, alles zurückzugeben. 👓 Vollständige Meldung