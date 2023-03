Loris RT @JankaKluge: Die Staatsanwaltschaft fordert 5 Jahre Jugendhaft für den Mörder an Malte. Sie bewertet dabei das Geständnis und die Reue d… vor 52 Minuten Always mad RT @AndersIwie: Ich war 18 und habe Cannabis verkauft: Erwachsenenknast, Zwangstherapie, 1 Jahr täglich bei der Polizei melden, 2 Jahre Bew… vor 2 Stunden Garesh RT @AndersIwie: Ich war 18 und habe Cannabis verkauft: Erwachsenenknast, Zwangstherapie, 1 Jahr täglich bei der Polizei melden, 2 Jahre Bew… vor 3 Stunden Dr. Phil. H.🏳️‍🌈Moni RT @JankaKluge: Die Staatsanwaltschaft fordert 5 Jahre Jugendhaft für den Mörder an Malte. Sie bewertet dabei das Geständnis und die Reue d… vor 3 Stunden Ganz normale Polizeiarbeit RT @AndersIwie: Ich war 18 und habe Cannabis verkauft: Erwachsenenknast, Zwangstherapie, 1 Jahr täglich bei der Polizei melden, 2 Jahre Bew… vor 3 Stunden DanielEnki RT @AndersIwie: Ich war 18 und habe Cannabis verkauft: Erwachsenenknast, Zwangstherapie, 1 Jahr täglich bei der Polizei melden, 2 Jahre Bew… vor 5 Stunden