Mehrjährige Haftstrafe nach tödlicher Attacke bei CSD Vor sieben Monaten starb der Transmann Malte C. nach einem Angriff beim Christopher Street Day in Münster. Nun ist das Urteil gegen den Angeklagten gefallen:...

