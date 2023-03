22.03.2023 ( vor 11 Stunden )

Nach den erneuten Durchsuchungen in der „ Reichsbürger “-Szene dringt Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) auf eine Verschärfung des Waffenrechts. „Wir müssen diese Extremisten konsequent entwaffnen. Dafür brauchen wir dringend die Verschärfungen des Waffenrechts, die ich vorgeschlagen habe“, sagte sie am Mittwoch in Washington laut einer Mitteilung ihres Ministeriums. Mit Blick auf die Durchsuchungen sagte Faeser: „Wir setzen diese harte Gangart fort, bis wir diese Strukturen vollständig offengelegt und zerschlagen haben.“ Keiner in dieser extremistischen Szene solle sich sicher fühlen.