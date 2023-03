Werner Keil RT @FWWinterberg: Krieg in Osteuropa: Ukraine plant Gegenoffensive bei Bachmut https://t.co/RvWMKtXS1T via @derspiegel vor 2 Stunden Imminent Weltweite Nachrichten 🇺🇸 Die Europäische Union wird eine internationale Konferenz organisieren, die darauf abzielt, ukrainische Kinder au… https://t.co/E6q9iEJ2Ic vor 11 Stunden Herbert Gantschacher KRIEG IM IRAK VÖLKERRECHTSWIDRIG BEGONNEN 2003 DURCH G.W.BUSH & BLAIR, PUTINS SCHRECKLICHE ZWILLINGE!: Krieg in Ost… https://t.co/b4RnFNOG1w vor 17 Stunden Segeltexter RT @FWWinterberg: Krieg in Osteuropa: Ukraine plant Gegenoffensive bei Bachmut https://t.co/RvWMKtXS1T via @derspiegel vor 17 Stunden @bineOAllgaeu Krieg in Osteuropa: Ukraine plant Gegenoffensive bei Bachmut https://t.co/Lg39sBIAUs via @derspiegel vor 17 Stunden silkemsaktiv 🇺🇦 Ukraine will Gegenoffensive bei #Bachmut starten. Wir werden diese Gelegenheit sehr bald nutzen, so wie wir es b… https://t.co/gxsckwDUsk vor 17 Stunden