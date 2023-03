Seit Donnerstag regiert in Niederösterreich eine schwarz-blaue Koalition. Die Kritik an der Regierungsbeteiligung der FPÖ ist groß. Das liegt unter anderem...

Kriminalität in Hamburg: Zahl der Gewaltdelikte ist auf dem Kiez explodiert Auf St. Pauli wurden fast das Doppelte an Gewalttaten verzeichnet. Doch auch in anderen Stadtteilen ist die Kriminalität in Hamburg gestiegen.

abendblatt.de vor 9 Stunden - Top