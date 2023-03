23.03.2023 ( vor 16 Stunden )

Nach der Razzia in der „ Reichsbürger “-Szene hat Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens vor einer Verharmlosung gewarnt. „Die Tatsache, dass in Baden-Württemberg im Rahmen einer weiteren Durchsuchung auf einen Polizeibeamten geschossen wurde, zeigt erneut, dass es überhaupt keinen Anlass gibt, die sogenannten Reichsbürger und Selbstverwalter zu verharmlosen“, sagte die SPD-Politikerin in einer am Donnerstag verbreiteten Mitteilung.