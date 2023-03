23.03.2023 ( vor 6 Stunden )



Nach der Entführung eines 46-Jährigen in Schwäbisch Hall befinden sich zwei Männer in Untersuchungshaft. Wie die Staatsanwaltschaft Heilbronn, Zweigstelle Schwäbisch Hall, und die Polizeipräsidien Aalen und Brandenburg am Donnerstag mitteilten, wurden ein 26 und ein 28 Jahre alter Mann am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt. 👓 Vollständige Meldung