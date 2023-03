Designated use Nach neuen Drohungen bleiben zwei Schulen in Mönchengladbach am Freitag und Samstag vorsorglich geschlossen. Nach A… https://t.co/HDqftnVT0R vor 8 Minuten 🏛️ PoliKonFz 🏛️ 🔶 Mönchengladbach : Neue Drohungen: Zwei Schulen bleiben geschlossen 🔸 None https://t.co/gzLbw6k60w vor 2 Stunden Hell 🇩🇪 RT @TAG24Koeln: Verdächtige Gegenstände wurden bisher nicht gefunden. #mönchengladbach https://t.co/Ct7KkGbdOo vor 3 Stunden Westdeutsche Zeitung Neue Drohungen: Zwei Schulen in Mönchengladbach bleiben geschlossen https://t.co/tLHCfDpHWX https://t.co/aUXWbzQKgc vor 3 Stunden TAG24 NEWS Köln Verdächtige Gegenstände wurden bisher nicht gefunden. #mönchengladbach https://t.co/Ct7KkGbdOo vor 3 Stunden