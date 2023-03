kaito RT @ER_MV: Zwei Parteifunktionäre des Dritten Weg wurden heute am Amtsgericht #Zwickau wegen Volksverhetzung zu Geldstrafen verurteilt, da… vor 7 Minuten Alexandre Bonneß RT @StriegSe: Erinnert ihr euch noch, als die Staatsanwaltschaft Halle für "Hängt die GRÜNEN"-Plakate keinen Straftatbestand erkennen wollt… vor 11 Minuten Doris B RT @tagesschau: "Hängt die Grünen"-Plakate: Geldstrafen wegen Volksverhetzung https://t.co/EVc8n6fApX #Sachsen #Plakat #""Der vor 27 Minuten Ex-halle RT @StriegSe: Erinnert ihr euch noch, als die Staatsanwaltschaft Halle für "Hängt die GRÜNEN"-Plakate keinen Straftatbestand erkennen wollt… vor 34 Minuten Infoticker Passau RT @ER_MV: Zwei Parteifunktionäre des Dritten Weg wurden heute am Amtsgericht #Zwickau wegen Volksverhetzung zu Geldstrafen verurteilt, da… vor 49 Minuten nichtmeinName RT @ER_MV: Zwei Parteifunktionäre des Dritten Weg wurden heute am Amtsgericht #Zwickau wegen Volksverhetzung zu Geldstrafen verurteilt, da… vor 50 Minuten