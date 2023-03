24.03.2023 ( vor 6 Tagen )



Vor der Amtseinführung seines Nachfolgers hatte er das Land verlassen. Nun kehrt Bolsonaro zurück – und will wieder in die Politik. In Brasilien wird gegen ihn ermittelt. Vor der Amtseinführung seines Nachfolgers hatte er das Land verlassen. Nun kehrt Bolsonaro zurück – und will wieder in die Politik. In Brasilien wird gegen ihn ermittelt. 👓 Vollständige Meldung