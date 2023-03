Verateu @SinansWoche @GrePec @SinansWoche ich finde dieses Artikel treffender https://t.co/MGnSdM14rz vor 2 Minuten Axel Mylius RT @derspiegel: Jan Böhmermann ließ in seinem »ZDF Magazin Royale« die Comedians Dieter Nuhr, Lisa Eckhart und Luke Mockridge parodieren. A… vor 11 Minuten Rifat RT @derspiegel: Jan Böhmermann ließ in seinem »ZDF Magazin Royale« die Comedians Dieter Nuhr, Lisa Eckhart und Luke Mockridge parodieren. A… vor 15 Minuten WiTi @derspiegel „Jan Böhmermann parodiert Dieter Nuhr“ @derspiegel wie unpräzise darf sprache genutzt werden, bis man e… https://t.co/mWsjTTYLnv vor 32 Minuten (((NarNar))) RT @derspiegel: Jan Böhmermann ließ in seinem »ZDF Magazin Royale« die Comedians Dieter Nuhr, Lisa Eckhart und Luke Mockridge parodieren. A… vor 51 Minuten Gnutiez https://t.co/otZ9Hd2Pgw spiegelonline hat eine Headline geändert. Jan Böhmermann parodiert Dieter Nuhr: »Der Crin… https://t.co/M84dpt1QOn vor 1 Stunde