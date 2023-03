Bei einer Fahrzeugkontrolle in den frühen Morgenstunden des Freitages auf der A20 bei Schönberg (Landkreis Nordwestmecklenburg) haben Polizisten einen...

Festnahmen in Brandenburg: Entführer verschleppen Mann und verletzen ihn schwer In Schwäbisch-Hall wird ein Mann am Dienstag in ein Auto gezerrt, das Fahrzeug rast davon. Zwei Tage später findet die Polizei den offenbar Entführten im 500...

n-tv.de vor 5 Tagen - Welt