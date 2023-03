Netzbetreiber: Tennet vergibt Aufträge in Höhe von 24 Milliarden Euro Der Übertragungsnetzbetreiber Tennet hat Aufträge für elf Offshore-Netzanbindungssysteme in Deutschland und den Niederlanden mit einem Gesamtvolumen in Höhe...

abendblatt.de vor 1 Tag - Top Auch berichtet bei • sueddeutsche.de