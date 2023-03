30.03.2023 ( vor 2 Stunden )



Am zweiten Tag seines Staatsbesuches will König Charles III. vor dem Bundestag sprechen - was bei der Linkspartei Kritik hervorruft. Bereits am Mittwoch hatte der Monarch die engen Beziehungen zwischen Deutschland und seinem Land hervorgehoben.