Affen als Kokospflücker einzusetzen, hat in Thailand Tradition. Die klugen Tiere werden für die Aufgabe hart gedrillt und leben ständig angekettet. Kampagnen...

Prigoschin als Widersacher von Putin? + Schweden bestellt russischen Botschafter ein + Spanien liefert Leopard-Panzer. Der Überblick am Abend.

Verkehr: Motorradfahrer in Buxtehude stirbt bei Unfall Ein 51-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntag bei einem Unfall in Buxtehude in Nordniedersachsen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, beschleunigte...

abendblatt.de vor 4 Tagen - Top