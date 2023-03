30.03.2023 ( vor 6 Stunden )



In Australien werden erste Schritte zur Anerkennung indigener Völker in der Verfassung unternommen. Ein Indigenengremium soll die Regierung zu relevanten Fragen beraten.