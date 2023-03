Jule RT @derspiegel: Der Senat im US-Bundesstaat Florida hat das Waffenrecht gelockert. Um verdeckt eine Waffe zu tragen, reicht künftig etwa ei… vor 5 Minuten Gabriele Meissner Macht ja wohl Sinn für die GOP - eine organisierte Kriminalität unterstützende Partei, die sich auf einen Bürgerkri… https://t.co/WnhyBRUgHF vor 22 Minuten So 🫖 RT @danielreitzig: logische konsequenz bei derzeit rund 1,5 mass shootings in den usa täglich: we need guns. loads of guns. https://t.co/nY… vor 23 Minuten Manfred Ihbe 🔴 RT @danielreitzig: logische konsequenz bei derzeit rund 1,5 mass shootings in den usa täglich: we need guns. loads of guns. https://t.co/nY… vor 25 Minuten Michael Küper (@[email protected]) 🇺🇦 RT @FWWinterberg: Das wird ja immer schlimmer https://t.co/PQZMXKJwW1 vor 35 Minuten Ellen🌻💙💛Kramp-Berk 🇺🇦🇪🇺 Einen wunderschönen 🌷🌷🌷 guten Morgen 🌞 Da verliert man den Glauben an die Menschheit. Statt das Waffenrecht zu vers… https://t.co/sRD4By5vx3 vor 39 Minuten