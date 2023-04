ConstanceTucky Fußball-Bundesliga: Thomas Tuchel triumphiert beim Debüt als Bayern-Trainer – Vorentscheidung in der Meisterschaft? vor 27 Minuten ran Thomas Tuchel im ran-Fokus - wie sein Einstand beim FCB lief. @__Kumbi__ hat den neuen Bayern-Coach genau unter die… https://t.co/FHw1FxkVs9 vor 52 Minuten AlinaMerv Fußball-Bundesliga: Thomas Tuchel triumphiert beim Debüt als Bayern-Trainer – Vorentscheidung in der Meisterschaft? vor 1 Stunde Elke Aybar Fußball-Bundesliga: Thomas Tuchel triumphiert beim Debüt als Bayern-Trainer – Vorentscheidung in der Meisterschaft? vor 1 Stunde Sportschau Sportnews Fußball-Bundesliga: Thomas Tuchel triumphiert beim Debüt als Bayern-Trainer – Vorentscheidung in der Meisterschaft?… https://t.co/kFmeyJFqf4 vor 2 Stunden SPIEGEL Ticker Wie ein mutiger Tabellenführer wollte Borussia Dortmund beim FC Bayern auftreten. Es folgte ein Debakel. Ihr neuer… https://t.co/rFzAIyhg2Z vor 2 Stunden