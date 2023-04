Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 1 Tag



"Ich lebe noch": Papst Franziskus aus Krankenhaus entlassen 00:35 "Ich lebe noch", sagte er scherzend und kündigte an, am Palmsonntag bei der Messe auf dem Petersplatz dabei zu sein. Zuletzt hatte es Sorgen gegeben im Vatikan, der Papst könnte die Gottesdienste der Karwoche und dann jene an Ostern verpassen.