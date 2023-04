Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 2 Tagen



Mit einem Fuß in der NATO: Finnland baut neuen eisernen Vorhang an der Grenze zu Russland 00:35 Insgesamt will Finnland rund 200 Kilometer Grenze zu Russland verstärken und sieht dafür Kosten in Höhe von rund 380 Mio. Euro vor. Es soll der längste europäische Grenzabschnitt zwischen der NATO und der Russischen Föderation werden.