Nach der Rückkehr von seinem Gerichtstermin in New York hat Ex-US-Präsident Donald Trump eine kämpferische Rede vor seinen Anhängern in Florida gehalten.

Die Verlesung der Anklage gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in New York wird zum Spektakel. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm kriminelles...

Trump in New York angekommen Nach der beispiellosen Anklage gegen Ex-US-Präsident Donald Trump will der 76-Jährige am Dienstag vor Gericht in New York erscheinen. Montagnachmittag...

ORF.at vor 4 Tagen - Welt