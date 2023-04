News Deutschland Macron und von der Leyen in China: Suche nach dem richtigen Kurs: In China treffen Frankreichs Präsident Macron.. https://t.co/WZm9r76fLt vor 2 Sekunden Helmut Baltrusch Auf der Suche nach dem richtigen Kurs https://t.co/7CceNTHtfy vor 1 Tag Captor Zone Macron und von der Leyen in China: Suche nach dem richtigen Kurs https://t.co/q67WwmJwsf vor 2 Tagen Alexander News (Macron und von der Leyen in China: Suche nach dem richtigen Kurs) has been published on my24group - https://t.co/aFsQLlolAk vor 2 Tagen Steffen Wurzel 🇪🇺 吳策 RT @tagesschau: Macron und von der Leyen in China: Suche nach dem richtigen Kurs https://t.co/wFTMVK3Isj #China #Macron #VonderLeyen vor 2 Tagen SMayer RT @tagesschau: Macron und von der Leyen in China: Suche nach dem richtigen Kurs https://t.co/wFTMVK3Isj #China #Macron #VonderLeyen vor 2 Tagen