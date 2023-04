JAMES007 Warum ist das in #Deutschland nicht möglich? Wegen der rechtlichen Verstrickung oder weil die #Politik grundsätzli… https://t.co/JrswA9VIgm vor 9 Minuten BBGaufDeutsch Den Spitzenmanagern der Credit Suisse Group AG werden ausstehende Boni gestrichen oder um bis zur Hälfte gekürzt, w… https://t.co/M0ABIhjV8e vor 13 Stunden RM tweety 🇦🇹🇨🇭 Schweizer Regierung streicht Boni. In Ö geht so etwas ja nie: da heiß es immer, bestehende Verträge oder wohlerwo… https://t.co/jvAWb0SUjV vor 15 Stunden Uwe Blatz RT @cyberfelidae: Schweiz : Schweizer Regierung streicht #Boni bei #CreditSuisse Mit milliardenschwerer Unterstützung hat die Schweiz die… vor 23 Stunden 🏛️ PoliKonFz 🏛️ 🔶 Schweiz: Regierung streicht Boni für 1000 Credit-Suisse-Manager 🔸 None https://t.co/zaon4T106L vor 23 Stunden Reinhard Raubal Schweizer Regierung streicht 1.000 Top-Managern der Credit Suisse Boni https://t.co/qtjpNCDGsn via @WEBDENews Rich… https://t.co/5ctbZuaVcl vor 23 Stunden