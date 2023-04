06.04.2023 ( vor 1 Woche )



Im Februar hat die Produktion in der deutschen Industrie zugelegt– insbesondere in der Autoindustrie. Grund ist auch die einfachere Beschaffung von Rohstoffen. 👓 Vollständige Meldung