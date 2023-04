07.04.2023 ( vor 7 Stunden )



Am Am Karfreitag sind viele Christen in Jerusalem unterwegs. Sie folgen dem Kreuzweg - einige von ihnen mit einem Kreuz auf den Schultern, um die Leiden Jesu besser nachempfinden zu können. Das Kreuz bekommen sie von einem Moslem. Von J.-Ch. Kitzler. 👓 Vollständige Meldung