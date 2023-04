Sechs Verletzte in Bordeaux: Auto rast bei illegalem Rennen in Menschenmenge Bei einem illegalen Autorennen kommt es im französischen Bordeaux zu einem Unfall. In einer Kurve verliert ein 32-Jähriger die Kontrolle über seinen Wagen und...

n-tv.de vor 19 Stunden - Welt Auch berichtet bei • abendblatt.de