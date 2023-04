🏛️ PoliKonFz 🏛️ 🔶 27. Spieltag: Gelungene Aufholjagd: Leverkusen zieht an Frankfurt vorbei 🔸 None https://t.co/CH7CYIpt4j vor 24 Minuten Bayer 04 Addict 27. Spieltag: Gelungene Aufholjagd: Leverkusen zieht an Frankfurt vorbei #BAYER04 #Leverkusen | Aachener Nachrichten https://t.co/Wq1AfA4NpU vor 2 Stunden