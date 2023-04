Andreas Berner @SawsanChebli @DLF Warum bleiben Sie bei solch ekelhaften Vorkommnissen so erstaunlich LEISE? Antisemitismus bei De… https://t.co/5MeRe8VVLv vor 54 Minuten Andreas Berner @SawsanChebli Warum werden Sie bei solchen Vorkommnissen nicht LAUT??? Antisemitismus bei Demo in Berlin – Polizei… https://t.co/xqN9LZQa6e vor 55 Minuten AfD Berlin-Mitte Wieder spult sich das übliche Programm ab: Muslimische Israelhasser dürfen ihrem Antisemitismus freien Lauf lassen,… https://t.co/sOKL2m7QcW vor 1 Stunde Molly Weber Antisemitismus bei Demo in Berlin – Polizei ermittelt wegen Verdachts der Volksverhetzung https://t.co/oxSXcJ8uZI vor 2 Stunden Thomas Wagener Antisemitismus bei Demo in Berlin – Polizei ermittelt wegen Verdachts der Volksverhetzung https://t.co/7HLktV12Xp vor 5 Stunden [email protected]@troet.cafe #FBPE Polizei ermittelt nach Palästinenser-Demo wegen Verdachts der Volksverhetzung https://t.co/74trJUO08I Israelischer… https://t.co/ntRzKFw0Lm vor 8 Stunden