Nach der Notübernahme der Credit Suisse äußern Schweizer Abgeordnete in einer Parlamentssondersitzung harte Kritik an deren Führung. Sie forderten Konsequenzen aus dem Debakel um die in Schieflage geratenen Großbank.