🌻 CIA Combat Flower 🇺🇦 RT @JuergenZimmerer: Wäre ja schön, wenn dies nun auch medial so sehr gehypt würde, wie die Vorverurteilung. Und auch Politiker:innen, die… vor 20 Minuten Jochen Kleїnschmїdt 🇺🇦 RT @JuergenZimmerer: Wäre ja schön, wenn dies nun auch medial so sehr gehypt würde, wie die Vorverurteilung. Und auch Politiker:innen, die… vor 35 Minuten Jan Grono RT @JuergenZimmerer: Wäre ja schön, wenn dies nun auch medial so sehr gehypt würde, wie die Vorverurteilung. Und auch Politiker:innen, die… vor 48 Minuten Atalia RT @JuergenZimmerer: Wäre ja schön, wenn dies nun auch medial so sehr gehypt würde, wie die Vorverurteilung. Und auch Politiker:innen, die… vor 48 Minuten blowy666 RT @JuergenZimmerer: Wäre ja schön, wenn dies nun auch medial so sehr gehypt würde, wie die Vorverurteilung. Und auch Politiker:innen, die… vor 55 Minuten Janreile #TeamGrün RT @JuergenZimmerer: Wäre ja schön, wenn dies nun auch medial so sehr gehypt würde, wie die Vorverurteilung. Und auch Politiker:innen, die… vor 57 Minuten