Regierung: Land will Neu-Beamten Weg in gesetzliche Kasse erleichtern Die Landesregierung will neuen Beamtinnen und Beamten bei einer Entscheidung für die gesetzliche Krankenversicherung künftig in Härtefällen den...

abendblatt.de vor 8 Stunden - Top





Umweltpolitik: Bremen beschließt Klimaschutzprojekte für 400 Millionen Euro Gut einen Monat vor der Bürgerschaftswahl in Bremen hat der rot-grün-rote Senat Klimaschutzprojekte für 400 Millionen Euro beschlossen. Es gehe darum, das...

abendblatt.de vor 3 Tagen - Top





Türkei: Schüsse und Beruhigungstee Einen Monat vor den Wahlen verschärft sich in der Türkei der Ton. Unbekannte schießen auf Gebäude der Opposition - die fürchtet, dass Erdoğan die...

sueddeutsche.de vor 4 Tagen - Politik



Degenfechterin Alexandra Ndolo: "Du gehörst zu uns" Für Deutschland gewinnt Alexandra Ndolo Silber bei der Weltmeisterschaft 2022. Doch danach verlässt sie den Verband und tritt nun für Kenia, das Land ihres...

Deutsche Welle vor 6 Tagen - Sport





Kenia und Deutschland verstärken Klimazusammenarbeit Die beiden Länder wollen in Sachen Klima künftig enger kooperieren. Kenia setzt auf deutsche Technologien, Scholz will dem Land den Zugang zum EU-Binnenmarkt...

Deutsche Welle vor 1 Woche - Welt



»Die Inflation frisst die Menschen« Die Ampel will die Kinderarmut bekämpfen. Ein Blick auf die Bedürftigen in diesem Land zeigt: Sie leiden am meisten. Und das jeden Tag, bei jedem Einkauf.

Spiegel vor 1 Woche - Top