Durchsuchung: Hamburger Hafen: Mehr als 900 kh Kokain sichergestellt

14.04.2023 ( vor 3 Stunden )



Der Zoll hat im Hamburger Hafen am Freitag 920 Kilogramm Kokain entdeckt. Das Rauschgift sei in einem Container mit Kaffee nach Deutschland gebracht worden, teilte das Zollfahndungsamt in Hamburg am Freitag mit. Demnach hatten die Ermittler vier Container eines Schiffes aus Brasilien ins Auge gefasst, die am Dienstag abgeladen wurden. Bei der Kontrolle des ersten Containers habe der Zoll 23 Pakete mit insgesamt mehr als 900 Kilogramm Kokain gefunden. Die Durchsuchung der weiteren Container dauerte am Freitagnachmittag noch an, teilte der Zoll weiter mit. „Mit Hochdruck arbeiten wir jetzt an der Identifizierung der Täter", kommentierte Stephan Meyns, Pressesprecher des Zollfahndungsamtes Hamburg.