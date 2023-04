15.04.2023 ( vor 4 Stunden )

Frühes 2:0, eine Halbzeit in Überzahl, ein Führungstreffer in der Nachspielzeit - und trotzdem kein Sieg: In einem der denkwürdigsten Bundesliga- Spiele seit Jahren verspielt der BVB alle Vorteile. Bei Trainer Terzic ist der Frust maximal.