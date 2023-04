Dieter RT @derspiegel: Der BVB hätte nach einem Patzer von Tabellenführer Bayern München gleichziehen können – doch nach dem späten Schock in Stut… vor 18 Minuten Deutschland Germany Borussia Dortmund enttäuscht nach Remis in Stuttgart: Zwischen Wut und Verzweiflung https://t.co/HQdIz8aNKJ https://t.co/gv4ym4jmTL vor 3 Stunden A Citizen of Earth 🇺🇦🇪🇺🇺🇳 RT @derspiegel: Der BVB hätte nach einem Patzer von Tabellenführer Bayern München gleichziehen können – doch nach dem späten Schock in Stut… vor 4 Stunden Hell 🇩🇪 RT @derspiegel: Der BVB hätte nach einem Patzer von Tabellenführer Bayern München gleichziehen können – doch nach dem späten Schock in Stut… vor 4 Stunden SPIEGEL Ticker Der BVB hätte nach einem Patzer von Tabellenführer Bayern München gleichziehen können – doch nach dem späten Schock… https://t.co/EACQZw0VNP vor 4 Stunden DER SPIEGEL Der BVB hätte nach einem Patzer von Tabellenführer Bayern München gleichziehen können – doch nach dem späten Schock… https://t.co/CROpe0RxFz vor 4 Stunden