Hertha BSC arbeitet an einer Rückkehr von Ex-Trainer Pal Dardai (47). Nach kicker-Informationen haben sich die Klub-Bosse und der Ungar, der Sandro Schwarz...

Bundesliga: Schwarz-Ende bei Hertha zeichnet sich ab Hertha BSC ist am Ende, oder zumindest am Ende der Tabelle. Zwangsläufig wird über die Zukunft von Trainer Sandro Schwarz spekuliert. Die Spieler joggen am...

Berliner Morgenpost vor 1 Tag - Top